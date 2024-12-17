أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، حظر التجول خلال الليل في جزيرة مايوت مع سعيها لتحقيق الاستقرار في أراضي الجزيرة في أعقاب الإعصار تشيدو ، وهو أقوى عاصفة تضرب الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي منذ 90 عاما.

وقال الجيش الفرنسي إنه يرسل أربع أو خمس طائرات يوميا تحمل ما يصل إلى 50 طنا من المساعدات، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء. وقد وصل المئات من العسكريين منذ عطلة نهاية الأسبوع إلى جزيرة مايوت، وهي مجموعة جزر قبالة سواحل أفريقيا.

وارتفعت الحصيلة الرسمية للقتلى جراء الإعصار الذي ضرب مايوت يوم السبت إلى 22 شخصا، حسبما قال أمبديلواهيدو سوميلا عمدة العاصمة مامودزو نقلا عن أحدث تقرير من مستشفى مايوت.

وقدم رئيس الوزراء الفرنسي المعين حديثا فرانسوا بايرو تحديثا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء قائلا إن أكثر من 1500 شخص أصيبوا، من بينهم أكثر من 200 في حالة خطيرة. ومع ذلك، تخشى السلطات سقوط مئات القتلى وربما الآلاف جراء الإعصار.