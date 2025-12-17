تلفزيون سوريا: إسرائيل تفرج عن راعي ماشية سوري مختطف

أفاد مراسل تلفزيون سوريا، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح المواطن مصباح العقال بعد اختطافه أمس الثلاثاء خلال رعيه للأغنام بريف القنيطرة.

وأشار المراسل، في وقت سابق، إلى أن دورية تابعة لجيش الاحتلال اعتقلت الراعي في المنطقة الواقعة بين نقطة الدرعيات العسكرية السابقة وتلة القلع المحتلة شمال غربي قرية المعلقة، على الطريق الزراعي الواصل بين قرية الرفيد ومزرعة المشيدة، حيث تم اقتياده إلى داخل الجولان المحتل.

واعتقلت قوات الاحتلال، يوم الإثنين، ثلاثة مدنيين من قرية الحميدية بريف القنيطرة، لتفرج عنهم بعد ساعات قليلة من اختطافهم.

وقبل أيام، وصلت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى محافظة القنيطرة لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، وفقًا لإفادة مراسل "تلفزيون سوريا" في القنيطرة.

ومنذ سقوط النظام المخلوع، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، حيث تُسجَّل توغلات شبه يومية في ريفي القنيطرة ودرعا، ترافقها عمليات اعتقال، أُفرج عن بعض الموقوفين لاحقًا، في حين ما يزال آخرون قيد الاحتجاز حتى الآن، بحسب تليفزيون سوريا.