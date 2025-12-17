 تلفزيون سوريا: إسرائيل تفرج عن راعي ماشية سوري مختطف - بوابة الشروق
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 6:29 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

تلفزيون سوريا: إسرائيل تفرج عن راعي ماشية سوري مختطف

دمشق - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 17 ديسمبر 2025 - 6:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 ديسمبر 2025 - 6:06 م

وأشار المراسل، في وقت سابق، إلى أن دورية تابعة لجيش الاحتلال اعتقلت الراعي في المنطقة الواقعة بين نقطة الدرعيات العسكرية السابقة وتلة القلع المحتلة شمال غربي قرية المعلقة، على الطريق الزراعي الواصل بين قرية الرفيد ومزرعة المشيدة، حيث تم اقتياده إلى داخل الجولان المحتل.

واعتقلت قوات الاحتلال، يوم الإثنين، ثلاثة مدنيين من قرية الحميدية بريف القنيطرة، لتفرج عنهم بعد ساعات قليلة من اختطافهم.

وقبل أيام، وصلت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى محافظة القنيطرة لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، وفقًا لإفادة مراسل "تلفزيون سوريا" في القنيطرة.

ومنذ سقوط النظام المخلوع، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، حيث تُسجَّل توغلات شبه يومية في ريفي القنيطرة ودرعا، ترافقها عمليات اعتقال، أُفرج عن بعض الموقوفين لاحقًا، في حين ما يزال آخرون قيد الاحتجاز حتى الآن، بحسب تليفزيون سوريا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك