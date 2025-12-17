تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وسجل أهداف تشيلسي الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو هدفين، الأول في الدقيقة 57 والثاني في الدقيقة الثانية للوقت بدل الضائع عن الشوط الثاني، بينما كان البرتغالي بيدرو نيتو قد سجل هدفا في الدقيقة 82.

وسجل هدف كارديف سيتي لاعبه ديفيد تيرنبول في الدقيقة 75.

وتستكمل مباريات دور الثمانية، بإقامة مباراتين غدا الأربعاء، يلتقي في إحداهما مانشستر سيتي مع برينتفورد، بينما يلعب نيوكاسل مع فولهام في المباراة الثانية، وتختتم المنافسات يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة تجمع بين أرسنال وحامل اللقب كريستال بالاس.