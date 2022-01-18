شركة إماراتية توقع اتفاقية لاستكشاف تصدير الطاقة المتجددة من إندونيسيا إلى سنغافورة

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء عن توقيع اتفاقية مع "تواس باور" السنغافورية، و"اي دي اف رينوبلز" الفرنسية، وشركة "بي تي اندونيسيا باور" لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة في إندونيسيا والتصدير إلى سنغافورة.

وتتضمن الاتفاقية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، تطوير مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية تصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 2ر1 جيجاواط، مع إمكانية تزويدها بتقنية لتخزين الطاقة.

وتتطلع سنغافورة لاستيراد ما يصل إلى 4 جيجاواط من الكهرباء منخفضة الكربون بحلول عام 2035، والتي ستشكل 35% من إجمالي إمداداتها.

وقد أصدرت هيئة سوق الطاقة في البلاد طلب عرض في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لتعيين مزودين لاستيراد وبيع ما يقرب من 2ر1 جيجاواط من الكهرباء للسوق في سنغافورة.

وكانت "مصدر" قد دخلت السوق الإندونيسية في عام 2020 من خلال تأسيس شركة مشتركة مع شركة مرافق الكهرباء "بي تي بي جاوا بالي" إحدى الشركات التابعة لشركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا، لتولي مهمة تطوير محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة، الأولى من نوعها في إندونيسيا، وواحدة من الأكبر على مستوى العالم.

وقد أعلنت "مصدر" عن إكمال التعاقد على تمويل المشروع في شهر آب/أغسطس الماضي ومن المتوقع أن تبدأ المحطة عملية التشغيل التجاري في الربع الرابع من العام الحالي.