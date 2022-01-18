 سيلين ديون تلغي عروضا في أمريكا الشمالية بسبب وعكة صحية - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 يناير 2022 2:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

سيلين ديون تلغي عروضا في أمريكا الشمالية بسبب وعكة صحية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 2:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 2:16 ص

أرجأت نجمة البوب العالمية، سيلين ديون، سلسلة أخرى من الحفلات للتركيز على شفائها وسط تعرضها لأزمة صحية مستمرة.

وقال منظمو الحفلات في إعلان مطلع الأسبوع إن سيلين لن تعود لاستكمال العروض المتبقية في جولتها الفنية بأمريكا الشمالية عقب علاجها من " تشنجات عضلية شديدة ومستمرة"، بحسب صحيفة نيويورك ديلي نيوز .

وقالت سيلين في بيان: "أعتقد أنه يجب أن أكون أكثر صبرا وان اتبع النظام الذي يصفه أطبائي".

وأضافت: "هناك الكثير من التنظيم والإعداد الذي يدخل في عروضنا، ولذلك علينا اتخاذ قرارات اليوم ستؤثر على الخطط بعد شهرين".

وكان من المقرر أن تقام الحفلات الملغاة خلال الفترة من 9 آذار/مارس حتى 22 نيسان/أبريل.

وكانت الجولة ستشمل كلا من سان فرانسيسكو ولوس أنجليس وبيتسبرج وواشنطن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك