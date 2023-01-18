 شولتس: حادث تحطم المروحية الأوكرانية يظهر الثمن الباهظ الذي يتعين على كييف دفعه - بوابة الشروق
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شولتس: حادث تحطم المروحية الأوكرانية يظهر الثمن الباهظ الذي يتعين على كييف دفعه

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 4:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 4:06 م
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن «حادثة تحطم المروحية الأوكرانية، تظهر الثمن الباهظ الذي يتعين على أوكرانيا دفعه في الحرب مع روسيا».

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «يظهر حادث تحطم المروحية في بروفاري، الثمن الباهظ الذي يتعين على أوكرانيا دفعه في هذه الحرب، ونتضامن في هذا اليوم الحزين مع عائلات الضحايا والمصابين وكذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمي زيلينسكي، الذي فقد وزير داخليته اليوم».

   

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