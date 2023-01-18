السجن 5 سنوات لمتهم بسرقة أجهزة كهربائية من دار مسنين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، اليوم الثلاثاء، "س.ف.ع"، عاطل، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام؛ ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بسرقة أجهزة كهربائية من دار مسنين، بالتعاون مع 2 آخرين، جرت محاكمتهم.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 988 لسنة 2021 جنايات ثانٍ العامرية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور القسم؛ يفيد ورود بلاغًا من مشرف دار مسنين، حول سرقة أجهزة كهربائية من داخل الدار بأسلوب "المغافلة".

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث وتفرغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة حول الدار، أن المتهم اشترك مع 2 آخرين في سرقة "8 شاشات تلفزيون، و8 ريسيفر مستقبل إشارة، و6 مراوح، و2 كشاف، وكومبروسر"، وذلك بعد أن تم قطع سلك نافذة إحدى غرف الدار، الكائنة في منطقة الكينج مريوط، باستخدام سلاح أبيض، وقاموا بالاستيلاء على المنقولات وإخفائها.

وأوضحت التحقيقات أن أقوال ما شهد به "ا.ج.م" موظف بالدار أنه في تمام الساعة الـ10 صباحًا أبلغه أحد عمال النظافة بوجود قطع سلك نوافذ الدار، وسرقة الأجهزة الكهربائية، وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم وشركائه، والتحفظ على المسروقات وإحضارها إلى ديوان القسم حيث تعرف عليها العاملين في الدار، فتم تسليمها لهم بمحضر رسمي.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: حازم عبد الفتاح الشناوي، ومحمد إبراهيم عوض.