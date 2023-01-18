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نظم جهاز شؤون البيئة فرع قنا والإدارة الزراعية بمدينة قوص، اليوم الأربعاء، ندوة بمقر مركز الارشاد الزراعي بقرية المقربية، تضمنت الوحدات الزراعية بناحية مجلس قروي الحراجية والقرى تابع لها.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبدالوهاب مدير الإدارة الزراعية بمدينة قوص، والمهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شؤون البيئة فرع قنا، وعدد من كبار مزارعي القصب بالوحدات الزراعية بقرى مجلس قروي الحراجية، تحت عنوان "لا لحرق سفير قصب السكر (القش).

وأكد المهندس محمد عبدالوهاب مدير الإدارة الزراعية، أهمية محصول القصب الاستراتيجيه لمصر وضرورة الاستفادة من سفير القصب (القش)، وإعادة تدويره بدلا من حرقه؛ لما في ذلك من أضرار وخسائر تصيب التربة والمزارعين.

وتحدث ياسر مختار، عمدة قرية الحراجية، عن أهمية الاستفادة من إعادة تدوير سفير قصب السكر (القش)؛ لما له من فوائد غذائية للمواشي، ورفع العائد الاقتصادي للمزارعين من توفير الأعلاف والسماد.

وأشار المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شؤون البيئة فرع قنا، إلى المشكلات البيئية وأسبابها والحلول، ومنها عدم حرق سفير القصب وإعادة تدوير المتبقيات الزراعية؛ للاستفادة منه من خلال أعلاف المواشي وصناعة السماد البلدي.