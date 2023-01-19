رئيس إنبي: سنتقدم بشكوى ضد حكم مباراة فيوتشر

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أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، التقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراة فريقه أمام فيوتشر، بعدما تعرض للظلم خلال مباراة الفريقين بالدوري الممتاز.

وقال الشريعي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «لابد من وجود حل لعلاج الأخطاء التحكيمية، سنتقدم بشكوى ضد حكم مباراة انبي وفيوتشر بسبب احتساب ركلة جزاء غير صحيحة».

وأضاف: «في أغلب المباريات نتعرض لأخطاء تحكيمية ولا بد من اهتمام اتحاد الكرة بذلك».

وأتم: «إنبي ناد منضبط ولا نريد الحديث عن التحكيم، لكن الحكم الذي يكرر الخطأ أكثر من مرة لابد من أن تتم شكواه وهنا دورنا انتهى ووارد أن يقوم المسؤولون بالمحاسبة».

وتلقى إنبي هزيمة قاتلة أمام فيوتشر بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدوري المصري الممتاز.