قال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون وعرب، لقناة "إن بي سي" الأمريكية، إن صفقة جديدة لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس قد تتبلور، لكن لا اتفاق وشيك بعد.



وأضاف المسئولون، أن إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى إذا بقيت حماس في السلطة، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



ومساء الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن وساطة قطرية نجحت في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة.



ويوم الجمعة الماضي، أعلنت إسرائيل التوصل إلى اتفاق عبر وساطة قطرية، والذي من شأنه أن يسمح بإدخال الأدوية للمحتجزين الإسرائيليين الموجودين لدى حماس في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.



وحينها، قال المتحدث باسم رئاسة الحكومة الإسرائيلية، خلال بيان، إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قاد رئيس الموساد دادي بارنيع حراكا إزاء قطر سيسمح بإدخال الأدوية إلى الرهائن"، وفقاً لوكالة "شينخوا" الصينية.



وأشار البيان إلى أنه سيتم إدخال الأدوية ضمن إطار منظومة المساعدات الإنسانية التي تقدمها إسرائيل لقطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة.