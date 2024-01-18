ضبط 6 جزارين لبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالدلنجات

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر، وكيل الوزارة، اليوم الخميس، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بتمكن سمير البلكيمي مديرعام الرقابة التموينية بالمديرية من شن حملة بالدلنجات.

وأسفرت الحملة من ضبط 6 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية ويقومون ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك، كما تمكنت الحملة من ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كانت الحملة برئاسة حسن طاحونيه مفتش الرقابة التموينية بالمديرية، بالإشتراك مع الدكتور هشام غيث الطب البيطرى، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.