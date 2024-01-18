 الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 5939 شاحنة مساعدات من معبر رفح منذ بداية العدوان - بوابة الشروق
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الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 5939 شاحنة مساعدات من معبر رفح منذ بداية العدوان

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 18 يناير 2024 - 3:27 م | آخر تحديث: الخميس 18 يناير 2024 - 3:27 م

تسلمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 5939 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، عبر معبر ⁧‫رفح‬⁩ البري منذ 21 نوفمبر الماضي وحتى اليوم، وتحتوي الشاحنات على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.

وذكر بيان للهلال الأحمر الفلسطيني ‏أن إجمالي حصة الجمعية من الشاحنات 4001 شاحنة، فيما تم تسليم 1938 شاحنة لصالح الأونروا وجهات أخرى ذات العلاقة.

وبلغ عدد مركبات الإسعاف التي تسلمتها الجمعية 88 مركبة إسعاف، حيث تم توزيعها وفق آلية معتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

‏وأضاف البيان، "وتواصل طواقم الهلال استلام المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بالتنسيق مع منظمة الأونروا، ويتم تسليم المساعدات لوزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية لتقوم بدورها بالتوزيع على المستفيدين".

‏وأشار البيان، إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني سلم خلال الفترة المذكورة 72.7% من حصته من الشاحنات الغذائية والإغاثية لوزارة الشئون الاجتماعية وحوالي 27% للأونروا ومؤسسات أخرى، أما بالنسبة للمساعدات الطبية والأدوية فقد سلّمت الجمعية حوالي 63.9% من المساعدات الطبية لوزارة الصحة، و5.3% للأونروا، و23% لمستشفيات المجتمع المحلي والخاصة.

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