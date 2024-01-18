قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، إن أمريكا متورطة مع إسرائيل في كل جرائمها، ذاكرا أنها تقدم لها مختلف أشكال الدعم، من المالي والسياسي والعسكري والمخابراتي.

واستشهد الحوثي، خلال بيان نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية، على ذاك الدعم بالزيارة التي سارع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إجرائها إلى إسرائيل "للتعبير شخصيا عن مساندته للعدو الصهيوني"، قائلاً إن "بايدن وصف نفسه بالصهيوني وبلينكن قال إنه ذهب لإسرائيل بصفته يهوديا".

وأكد زعيم الحوثيين أن "أمريكا مستعدة لفعل كل ما يريده اللوبي الصهيوني"، ذاكرا أن "المرشحين الأمريكيين يتنافسون على من يقدم دعما أكثر لإسرائيل".

وقال الحوثي، إن أمريكا وبريطانيا "تقفان مع إسرائيل، رغم كل ما تملكه من إمكانات"، مؤكداً أن "بريطانيا ذراع قديمة للصهيونية".

وأضاف زعيم الحوثيين، أن أمريكا تستهدف من يساند الشعب الفلسطيني، ومن يقف معه بشكل عملي، مشيراً إلى منعها الدول الأخرى من تقديم أية مساندة فعلية له.

وقال الحوثي، إن الموقف العام لمعظم الدول العربية والإسلامية يقتصر على التعاطف الإعلامي، مؤكداً أن "الشعب الفلسطيني معذب ومضطهد ومظلوم ومحتلة أرضه ومنهوبة ثرواته ومقدراته".