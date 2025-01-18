كوريا الجنوبية: اعتقال مسئول أمني رئاسي للاشتباه في عرقلته اعتقال الرئيس المعزول

اعتقلت شرطة كوريا الجنوبية، مسئولا أمنيا رئاسيا يشتبه في أنه عرقل المحاولة الأولى التي قامت بها وكالة مكافحة الفساد لاعتقال الرئيس يون سوك يول، في الثالث من يناير، بشأن مرسوم الأحكام العرفية.

وقالت هيئة التحقيقات الوطنية التابعة للشرطة، إنها نفذت مذكرة اعتقال بحق لي كوانج-وو، رئيس مكتب حماية جهاز الأمن الرئاسي، حوالي الساعة العاشرة صباح اليوم السبت، طبقا لما ذكرته شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وحضر "لي"، المتهم بعرقلة أداء واجب رسمي خاص، طواعية للاستجواب، في حوالي الساعة التاسعة و45 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال "لي: في حديثه للصحفيين قبل الاستجواب، إنه يعتزم التعاون بإخلاص في التحقيق، مضيفا أن جهاز الخدمة السرية قام بواجبه المشروع داخل المنطقة الأمنية.