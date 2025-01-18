 محافظ الوادى الجديد: متابعة أعمال منظومة التقنين والتصالح على مخالفات البناء مع رؤساء المراكز - بوابة الشروق
السبت 18 يناير 2025 10:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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محافظ الوادى الجديد: متابعة أعمال منظومة التقنين والتصالح على مخالفات البناء مع رؤساء المراكز

عمرو بحر
نشر في: السبت 18 يناير 2025 - 10:28 م | آخر تحديث: السبت 18 يناير 2025 - 10:28 م

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على متابعة أعمال منظومة التقنين والتصالح على مخالفات البناء، مؤكدا أنه تم عقد اجتماعا مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس، لبحث موقف الحالات غير القانونية.

جاء ذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء عبدالله سلطان رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والعميد أحمد النجار نائب رئيس مكتب الهيئة، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأشار الزملوط، إلى التأكيد خلال الاجتماع على تحديث موقف الأراضي المستردة، وبدء حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية المحددة.

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