الأردن: هدم إسرائيل مباني للأونروا بالقدس استهداف لحق العودة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دانت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، هدم السلطات الإسرائيلية مباني لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمدينة القدس الشرقية، واعتبرته "استهدافا لحق العودة".

جاء ذلك في بيان، بعد أن أعلنت إسرائيل الاستيلاء على مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس، وذلك بعد اقتحامه وتدمير منشآت داخله.

وقالت الخارجية الأردنية إنها تدين "بأشد العبارات قيام قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبان داخل مجمع وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة".

واعتبرت الخطوة "تصعيدا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي، وانتهاكا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة".

ونقلت عن متحدثها فؤاد المجالي تأكيده "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الفعل اللاقانوني واللاشرعي، ولمواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال حملتها الممنهجة لاستهداف الأونروا".

وحذر من أن "الإجراءات الإسرائيلية تستهدف وجود الأونروا ورمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي".

كما دعا المجالي "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المستهدفة للأونروا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد شهود عيان للأناضول بأن طواقم إسرائيلية اقتحمت مقر الأونروا برفقة جرافة، وشرعت في هدم مبان متنقلة وقائمة.

وأوضح الشهود أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم أيضا مقر الوكالة الأممية.

وأضافوا أن القوات المقتحمة رفعت علم إسرائيل على مقر الوكالة بدلا من علم الأمم المتحدة.

ويعد هذا الاقتحام هو الثاني للمقر في أقل من شهر، إذ جرى الأول في 23 ديسمبر 2025 وتخلله رفع القوات للعلم الإسرائيلي أيضا، ما أثار غضب الوكالة الأممية آنذاك.

ومطلع 2025، أخلت الأونروا مقرها الذي عملت به منذ خمسينيات القرن الماضي، بناء على قرار من الحكومة الإسرائيلية عقب حظر عملها بالقدس بموجب قانون أقره الكنيست (البرلمان).