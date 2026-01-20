وزير الدفاع العراقي: نمتلك الجاهزية الكاملة لحماية حدودنا

صرح وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة العراقية "تمتلك الجاهزية الكاملة لحماية كل شبر من حدود البلاد".

وقال العباسي، في بيان صحفي: "نطمئن أبناء شعبنا العراقي العزيز بأن قواتنا المسلحة، بجميع صنوفها، تمتلك الجاهزية الكاملة لحماية كل شبر من حدود العراق".

وأضاف، "جيشنا الباسل يقف سداً منيعاً بوجه أي تهديد، ولن يسمح بامتداد أي شر أو خطر، بما في ذلك محاولات فلول داعش الهاربة من سوريا، وأن أمن العراق خط أحمر".

وتفقد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم، الشريط الحدودي مع سوريا يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى لمتابعة الوضع الأمني وآخر التطورات.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي أنها ألقت القبض على أحد أبرز وأخطر القادة الميدانيين في داعش، بعد تسلله من الأراضي السورية إلى صحراء الموصل.

وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي، في بيان صحفي، أن المعتقل "يُعد المسئول المباشر عن قوات داعـش في صحراء الموصل والأراضي السورية، وكان يشرف على التخطيط وإدارة العمليات الإرهابية، وتنظيم تحركات الخلايا النائمة في تلك المناطق".

وأشارت إلى أن هذه العملية تعد ضربة أمنية موجعة لتنظيم داعش، لما تمثله من اختراق استخباري دقيق وإنجاز أمني كبير، يعزّز الاستقرار، ويؤكد الجهوزية العالية والقدرات المتقدمة التي يتمتع بها أمن الحشد الشعبي في ملاحقة أخطر القيادات الإرهابية .

وعزّزت قوات من فوج مغاوير اللواء 53 ضمن قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي اليوم انتشارها على الشريط الحدودي العراقي–السوري، ضمن الجهود الأمنية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار ومنع أي خروقات محتملة.

ويأتي هذا التعزيز في إطار تأمين الحدود من أي خطر أو تسلل للعناصر الإرهابية، فضلا عن دعم القطعات الأمنية المنتشرة في قواطع المسؤولية، بما يسهم في الحفاظ على أمن المناطق الحدودية.