وزيرا خارجية قطر والأردن يبحثان تطورات غزة مع بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

اجتمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد في عمان، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة مع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وفقا للخارجية القطرية.

كما أشارت الخارجية القطرية أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قد أعلن يوم الأربعاء الماضي بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، مع تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية في القطاع.

وقال ويتكوف إن المرحلة الثانية ستشمل إعادة إعمار غزة ونزع سلاحها بالكامل، بما في ذلك نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.