 وزيرا خارجية قطر والأردن يبحثان تطورات غزة مع بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
الأحد 18 يناير 2026 9:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

وزيرا خارجية قطر والأردن يبحثان تطورات غزة مع بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

الدوحة/عمان (د ب أ)
نشر في: الأحد 18 يناير 2026 - 8:25 م | آخر تحديث: الأحد 18 يناير 2026 - 8:25 م

اجتمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد في عمان، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة مع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وفقا للخارجية القطرية.

كما أشارت الخارجية القطرية أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قد أعلن يوم الأربعاء الماضي بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، مع تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية في القطاع.

وقال ويتكوف إن المرحلة الثانية ستشمل إعادة إعمار غزة ونزع سلاحها بالكامل، بما في ذلك نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك