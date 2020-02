علق ريس ويليامز لاعب الرجبي بالدوري الويلزي على وجه الشبه مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد الفيديو الذي انتشر لنجم نادي سالفورد ريد ديفيلز الويلزي، وهو يجري في مباراة رجبي بطريقة تشبه صلاح.

وقال ويليامز في تصريحات نقلتها شبكة «فوكس سبورت» الأمريكية عن مقطع الفيديو المثير:" لقد كان غريبا، هاتفي أنفجر طوال الأسبوع بسبب هذا الفيديو".

وأضاف:" بدأت أتلقى تعليقات بأنني أشبه محمد صلاح، في العام الماضي، وهذا ليس بالأمر الجديد، في الموسم الماضي زميلي بليك أوستن كان يناديني بـ "مو في الملعب".

وانتشر مقطع فيديو خلال الأيام القليلة الماضية، لويليامز في مباراة رجبي وهو يجري بطريقة تشبه محمد صلاح في الملعب، الأمر الذي أثار ضحكات الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفيديو قد أثار ضحكات إيكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد والمنتخب الإسباني، حيث علق على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» برموز تعبيرية تدل على الضحك.

انتشار الفيديو دفع العديد من المتابعين إلى السخرية بخلاف كاسيس، حيث كتب أحدهم: "يبدو أن صلاح قام بتبادل الرياضات خلال العطلة الشتوية".

وكتب آخر: "أقسم لك أن هذا الرجل يشبة صلاح أكثر منه".

فيما كتب أحدهم: "في الوقت الذي يستمتع فيه لاعبو ليفربول بإجازاتهم الشتوية، قرر صلاح ممارسة الرجبي لتحسين لياقته".

Looks like Mo Salah has swapped sports during the winter break. pic.twitter.com/gJClGCFSFH