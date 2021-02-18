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أعلن الرّئيس الجزائري، عبد المجيد تبون اليوم الخميس، عن حل الغرفة السفلى للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني)، كاشفا عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وقال تبون في كلمته التي وجّهها للأمة بمناسبة الاحتفال بيوم الشّهيد "كنا قد قلصنا من صلاحيات رئيس الجمهورية وقوينا من صلاحيات البرلمان، ولذلك قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي وسنمر مباشرة إلى انتخابات خالية من المال الفاسد وغير الفاسد".

كما شدّد تبون على "ضرورة فتح الأبواب للشباب، كي يكون للشّباب وزنه السياسي يجب أن يقتحم المؤسسات السياسية".

وأعلن تبون في كلمته عن "عفو رئاسي شمل 30 معتقلا حكم عليهم نهائيا "في قضايا الحراك.

كما أعلن الرئيس الجزائري في ذات الخطاب عن "عزمه على إجراء تعديل حكومي خلال الـ48 ساعة المقبلة يشمل القطاعات التي يشعر المواطن بنقص في تأديتها لمهامها".