«ديلي ميل» تنصف صلاح أمام جماهير ليفربول

هاجمت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في تقرير لها بعض جماهير ليفربول الإنجليزي، بسبب محمد صلاح، نجم وهداف الفريق، مشيرة إلى النجم المصري لا يحصل على التقدير الذي يستحقه من جماهير ناديه.

ونشرت الصحيفة تقريرًا تحت عنوان: «لماذا لا يحصل محمد صلاح على التقدير الذي يستحقه؟». عنوان الصحيفة ذكر أن صلاح لا ينال التقدير الكافي، رغم احتلاله صدارة ترتيب هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، فضلا عن تواجده وصيفا في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف هذا الموسم بالدوريات الأوروبية الكبرى خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

كما تطرق التقرير إلى أنه في الوقت الذي تلاشت فيه تطلعات ليفربول في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، استمر محمد صلاح في تجاوز آثار ذلك، بتألق باهر.

سجل صلاح 7 أهداف في آخر 7 مباريات خاضها فريقه في مختلف المسابقات، آخرها ضد لايبزيج الألماني، حيث فتح الطريق أمام فوز فريقه بنتيجة 2-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يجعله الأقرب لحجز بطاقة ربع النهائي.

واستنكرت الصحيفة موقف بعض جماهير ليفربول، حيث قالت نصا في التقرير: «عندما يتم وضع هذه السلسلة الذهبية من الأهداف لصلاح في سياق أوسع، على مدار هذا الموسم، يكون من المدهش تمامًا أنه لا يحظى بالتقدير اللازم من قبل الكثيرين».

وأضافت الصحيفة: «عدد لا بأس به بين مشجعي ليفربول قد يتخلى عن صلاح، إذا أصبح النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني أو كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي متاحين، للانضمام لصفوف الفريق الإنجليزي».

وتابعت: «ربما كان هناك ردود أفعال من قبل الجماهير على مقابلة صلاح مع صحيفة (آس) الإسبانية في ديسمبر الماضي، والتي لم يستبعد فيها الانتقال في المستقبل إلى برشلونة أو ريال مدريد».

وأردفت: «في سن الـ28 عاما، وبعد أن فاز بالفعل بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز مع ليفربول، من الطبيعي أن يفكر صلاح في تحدٍ جديد في مرحلة ما، وبالنظر إلى أرقامه الرائعة من الأهداف والتمريرات الحاسمة، فإن صلاح سيشرف أي فريق في العالم ينضم له».

وواصل التقرير: «الأرقام القياسية سيتواصل تحطيمها، حال استمر صلاح في ليفربول حتى نهاية عقده في صيف 2023، لا شيء يدوم إلى الأبد ويجب على جماهير ليفربول حقًا الإعجاب بصلاح وتقديره أثناء وجوده في الفريق».

كما أشارت الصحيفة إلى أن عدد أهداف صلاح بلغ هذا الموسم في مختلف المسابقات، 24 هدفا، متجاوزا ما سجله في الموسم الماضي بواقع 23 هدفا، وذلك رغم التقلبات التي يشهدها ليفربول من حيث النتائج.

واستشهد التقرير، بتصريحات لريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، والذي قال: «صلاح سيصبح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا بالتأكيد باعتباره هدافًا، لأن هذه المستويات التي يقدمها تعد رائعة وبشكل يفوق التصورات».