قال الدكتور هشام الهلباوي، المشرف العام على مشروع تطوير الريف المصري، إن المرحلة الأولى تستهدف تطوير 51 مركزًا بتكلفة 153 مليار جنيه، معلنًا الانتهاء من تلك المرحلة خلال 12 شهرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن المشروع يستهدف تطوير 175 مركزًا خلال ثلاثة أعوام، بتكلفة 515 مليار جنيه، موضحًا أن الريف يمثل 53% من مساحة مصر.

وأشار إلى أن 58 مليون نسمة من المصريين يعيشون في الريف، والذي يعاني من انخفاض كبير في مستواه التنموي مقارنة بالحضر، مؤكدًا أن المشروع دليل على إرادة سياسية قوية تتوفر للمرة الأولى لتحقيق التنمية الريفية الحقيقية.

ولفت إلى وضع نظام تخطيط شامل للمركز الواحد، موضحًا أن الخطة تشمل تحديد المراكز والقرى والخدمات المتوفرة من كل نوع، وعقد جلسات تشاور مع سكان القرى للتعرف على احتياجاتهم، والتنسيق مع التنفيذيين على المستويات المختلفة.