مدرب جزر القمر: مصر بقيادة محمد صلاح مرشحة دائما للتتويج بالألقاب

يرى أمير عبده، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، أن محمد صلاح يمتلك إمكانيات مخيفة تجعل المنتخب المصري مرشحًا دائمًا لحصد لقب كأس أمم إفريقيا.

وخسر المنتخب المصري لقب كأس أمم إفريقيا في المباراة النهائية على يد السنغال بركلات الحظ الترجيحية بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وعلق أمير على تأهل جزر القمر إلى أمم إفريقيا، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "التعادل مع مصر في بداية تصفيات إفريقيا أعطانا دفعة كبيرة لاستكمال المشوار والوصول إلى البطولة خاصة وأننا حققنا نتيجة إيجابية أمام منتخب يعد بمثابة منارة الكرة الإفريقية ولديه 7 نجوم".

وواصل: "توليت القيادة الفنية لمنتخب جزر القمر منذ 8 سنوات ولم يكن أحد يؤمن بنا، لكننا أثبتنا للجميع أننا منتخب لديه القدرات الفنية الحالية وكسبنا احترام الجميع.".

وأوضح سبب اختيار هدهور كحارس في مواجهة الكاميرون، قائلا: "لماذا تم اختيار الهدهور لحراسة المرمى أمام الكاميرون؟ هو من اقترح أن يكون حارسًا للمرمى في مباراة الكاميرون وبالفعل أدى مباراة جيدة".

واسترسل: "كما قال كارلوس كيروش حينما تولى مهمة منتخب مصر، قال أنه أتولى منتخب سجله حافل بالبطولات ولديه طموح دائم ومنتخب مصر لديه النضج الفني الذي يسمح له بالوصول إلى نهائي أمم إفريقيا كما لديه لاعب مخيف مثل محمد صلاح مما يجعله دائمًا مرشحًا".

وحول لقاء مصر والسنغال تصفيات كأس العالم، اختتم تصريحاته: "مباراة منتخب مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم معقدة للغاية وستكون صعبة على الطرفين كما حدث في كأس أمم إفريقيا، التفاصيل الصغيرة هي من ستحسم المتأهل بجانب التوفيق".