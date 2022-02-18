كشف الفنان محمد شاهين، عت تجربته الفنية الجديدة، لافتًا إلى أنه يشارك حاليا في مسلسل يحمل اسم «420 دقيقة» مع المخرج هاني خليفة.

وأضاف، خلال لقاء ببرنامج «أسرار النجوم»، الذي تقدمه إنجي علي عبر إذاعة «نجوم إف إم»، مساء الخميس، أنه كان يطمح في العمل مع المخرج هاني خليفة، وذلك بعد رفضه لعمل معه منذ 3 سنوات، بسبب مشاركته في عمل آخر.

وتابع، أن المسلسل من المقرر له أن يعرض على إحدي المنصات، مشيرًا إلى أن المخرج هاني خليفة له مدرسة خاصة به في العمل، وأخذ وقتًا حتى يتأقلم عليها.

وكان آخر أعمال محمد شاهين مسلسل «موضوع عائلى» من 10 حلقات وتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت وحقق تفاعلاً كبيراً مع الجمهور، والعمل بطولة ماجد الكدوانى، رنا رئيس، ايناس كامل، سما إبراهيم، محمد رضوان، طه الدسوقى، وضيوف الشرف شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، حسام داغر ومن إخراج أحمد الجندى.