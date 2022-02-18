«كاف» يوافق على طلب اتحاد الكرة ويؤجل مباراة العودة أمام السنغال

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وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» علي الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم بتأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة 24 ساعة.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي يومي 25 و29 من مارس المقبل، في المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022».

ونشر اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF علي الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم علي تأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة 24 ساعة».

وأضاف الاتحاد: «بذلك تصبح المواعيد النهائية لمباراتي المرحلة الأخيرة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم :مباراة الذهاب (مصر) يوم الجمعة 25 مارس 2022 الساعة 7:30م، - مباراة العودة (السنغال) يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 الساعة 5 مساءً».