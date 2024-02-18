أعلنت بلدية غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 40 بئراً و9 خزانات للمياه منذ بدء العدوان، وذلك في تعمد واضح لاستهداف مصادر المياه مما خلق أزمة عطش كبيرة.

وقالت بلدية غزة في بيان، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي دمّر نحو 40 بئر مياه و9 خزانات للمياه بأحجام مختلفة، بشكل كلي وجزئي و42 ألف متر طولي من شبكات المياه بأقطار مختلفة منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الجماعية في السابع من شهر أكتوبر من العام الماضي التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

وشملت الآبار التي دمرها الاحتلال آبارًا محلية وأخرى مركزية منها آبار الصفا في شمال شرق المدينة والتي تغذي المدينة بنحو 20 المدينة نحو 20% من احتياجاتها اليومية، بالإضافة إلى آبار في مختلف مناطق المدينة.

كما دمر الاحتلال نحو 42 ألف متر طولي من شبكات المياه بأقطار مختلفة في مختلف مناطق المدينة وكذلك 480 محبساً بأحجام مختلفة في المناطق التي توغل فيها ودمر البنية التحتية ومختلف المنشآت المدنية فيها.

وتسبب قطع الاحتلال لمصادر المياه ونفاد الوقود اللازم لتشغيل الآبار في أزمة وحالة عطش كبيرة في المدينة، ومن هذه المصادر خط «ما كروت» الذي يغذي المدينة بنحو 25% من احتياجاتها من المياه من الداخل، وكذلك الآبار التي دمرها والتي تصل نسبتها نحو 60% من العدد الإجمالي للآبار التي كانت تعمل في المدينة قبل بدء العدوان والبالغ عددها قبل بدء العدوان نحو 80 بئرًا، بالإضافة إلى تدمير وتضرر محطة التحلية في شمال المدينة والتي تغذي المدينة بنحو 10% من احتياجاتها اليومية.

وطالبت بلدية غزة المؤسسات الدولية والحقوقية بسرعة التدخل وإنقاذ الحياة الإنسانية من المدينة والمساعدة في إعادة اعمار وإصلاح ما دمره الاحتلال وتوفير الوقود الذي لم يصل للبلدية منذ الأول من شهر نوفمبر الماضي.