تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنوفية والإسماعيلية، من ضبط 3 تجار مخدرات خلال حملات في المنوفية والإسماعيلية.

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالتنسيق مع مديريتى أمن (المنوفية، الإسماعيلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم:

ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا في المنوفية وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين، الآيس"، بندقية خرطوش وطلقتين). وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم -وبحوزته (1,700 كيلو حشيش، فرد محلى).

وفي الإسماعيلية ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير- وبحوزته (7 كيلو حشيش). وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.