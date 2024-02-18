أكثر من 200 نقابة أمريكية تشكل ائتلافا للضغط من أجل وقف إطلاق النار على غزة

أعلنت 7 نقابات عمالية وطنية، وأكثر من 200 نقابة عمالية محلية، في الولايات المتحدة الأميركية تشكيل ائتلاف للضغط من أجل وقف إطلاق النار في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة.

ويقول الائتلاف إنه يمثّل أكثر من 9 ملايين عامل نقابي - "أكثر من نصف الحركة العمالية في الولايات المتحدة".

وتتواصل التظاهرات الداعمة لوقف العدوان على غزة في الولايات المتحدة، حيث جابت مسيرة ضخمة شوارع العاصمة الأميركية واشنطن، تطالب بـ"رفع يد الاحتلال والحكومة الأميركية الداعمة له عن مدينة رفح جنوبي قطاع غزة"، في ظل المؤشرات على اقتراب الاجتياح البري للمدينة التي يقطن فيها معظم المواطنين بعد إجبارهم على النزوح من منازلهم.

وحط المشاركون في المسيرة رحالهم أمام مبنى الكونغرس (الكابيتول)، للضغط على أعضاء الكونغرس بالتدخّل الفوري لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه على القطاع.

وعلى الرغم من التظاهرات حول العالم المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، تواصل الإدارة الأميركية دعمها السياسي والعسكري لـ"إسرائيل".