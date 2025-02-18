وكيل صحة البحيرة يتابع استعدادات التجهيز لاعتماد وحدات جديدة بالمحافظة

ترأس أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اجتماعًا للجنة الاعتماد بمديرية الصحة بالمحافظة، وذلك للإعداد والتجهيز لاعتماد وحدات صحة أسرة "البيضا والملقة وأبيس 5 بكفر الدوار، والربدان بشبراخيت ومركز صحة أسرة حوش عيسى"، وفق معايير هيئة الاعتماد والرقابة GAHAR.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور سامح عبداللطيف وكيل المديرية، والدكتورة هالة عبد الرازق مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية، والدكتورة سهام الكحكي مدير عام الصيدلة، والدكتور ياسر السيسي مدير إدارة الرعاية الأساسية، بسام سلطان مشرف قطاع الرعاية الأولية بالوزارة، وأعضاء لجنة الاعتماد من مديري العموم والإدارات الفنية المعنية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية بكفر الدوار وشبراخيت، وحوش عيسى، وفرق العمل بتلك الإدارات ومديري الوحدات الصحية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه بخصوص خطة العمل المقترحة للمرحلة القادمة في الوحدات المذكورة،وتسخير كل الإمكانيات والتعريف بجميع المعايير المطلوب تحقيقها للاعتماد.

كما تم عرض أجندة العمل الخاصة بكل الإدارات الفنية المشاركة في لجنة الاعتماد، فيما تم التأكيد على تحسين مسار المريض داخل الوحدة وتعريف المرضى بنطاق الخدمات التي تؤديها الوحدة، والحرص على زيادة فتح الملفات الطبية للأسر.

وحث وكيل الوزارة، جميع فرق العمل على بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الحلم الذي يتمناه الجميع حتى يتم اعتماد كل المنشآت الصحية بالمحافظة من هيئة الاعتماد والرقابة GAHAR، وعلى دوام تصدر البحيره المراكز الأولى في زيادة عدد الوحدات المعتمدة.