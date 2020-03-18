منظمة التحرير الفلسطينية ترحب برسالة لأعضاء بالكونجرس الأمريكي تطالب بمساءلة إسرائيل

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رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الثلاثاء، برسالة وقعها 64 عضوا في الكونجرس الأمريكي موجهة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، تطالب بمساءلة إسرائيل.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية مسئولة الإعلام فيها حنان عشراوي في بيان، إن "هذه الدعوة المتأخرة يجب أن تكون بداية لمحاسبة ومساءلة دولة الإحتلال على جرائمها المتعمدة والممنهجة والتي غالبا ما يتم تجاهلها وغض الطرف عنها من قبل الكونجرس".

واعتبرت عشراوي أن سياسات إسرائيل "القائمة على هدم المنازل والتهجير القسري والتطهير العرقي وفرض العقوبات الجماعية هي جرائم خطيرة وتشكل انتهاكًا فظا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وأضافت أن "استخدام أموال دافعي الضرائب في أمريكا لارتكاب هذه الجرائم يعد انتهاكًا لمتطلبات قانون مراقبة تصدير الأسلحة".

واعتبرت المسئولة الفلسطينية أن "الوقت قد حان ليعمل الكونجرس على تفعيل مراقبة مساعداته العسكرية السخية لدولة الاحتلال ومحاسبتها عندما تنتهك شروط المساعدة أو إلتزاماتها بموجب القانون الدولي، ورفع الغطاء عنها وإنهاء سياسة إفلاتها من العقاب".

وطالبت الكونجرس الأمريكي باستخدام سلطته لوضع حد للشركات الأمريكية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية المدرجة على القائمة التي أعلنها المفوض السامي لحقوق الإنسان "إلتزاما بالقانون الدولي والدولي الإنساني وإنهاء انتهاك هذه الشركات لحقوق الشعب الفلسطيني".

ودعت رسالة وقعها 64 عضوا في الكونجرس الأمريكي الإدارة الأمريكية إلى معارضة هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وتحديدا في القدس الشرقية، ورفض تمويل الولايات المتحدة لعمليات الهدم.