زيلينسكي: لا بد من تقييد حرية حكومة موسكو ومحاصرة الموانئ الروسية

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن كييف ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي رغم كل الظروف.

وأضاف زيلينسكي، حسبما ذكرت فضائية «الجزيرة»، مساء اليوم الجمعة، أن أوكرانيا ستحصل على دعم الاتحاد الأوروبي لمواطنيها الذين اضطروا لترك منازلهم، مؤكدًا ضرورة تقييد حرية حكومة موسكو ومحاصرة الموانئ الروسية.

‏وذكر أنه على كل الشركات الدولية أن تمتنع عن التعامل مع النظام الروسي المجرم، متابعًا: «يجب أن يعود العدو إلى أرضه مدحورا وستدفع روسيا ثمنا باهظا لغزوها أوكرانيا».

وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لما تسميه حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.