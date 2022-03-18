الإليزيه: ماكرون تقاسم مع بوتين قلقه البالغ بشأن ماريوبول وطالب بوقف إطلاق النار

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير ‏بوتين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، التطورات في أوكرانيا.



وقال الإليزيه، إن الرئيس الفرنسي تقاسم مع بوتين قلقه البالغ بشأن ماريوبول وطالب مجددًا بالالتزام الفوري بوقف إطلاق النار.



وطالب ‏ماكرون بوتين باتخاذ تدابير ملموسة لرفع الحصار عن ماريوبول ووصول المساعدات الإنسانية، وذلك حسبما أوردته «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.



وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الـ23، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لما تسميه حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.