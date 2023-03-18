العثور على جثة شخص في حالة تعفن داخل منزله بالشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية على جثة شخص في حالة تعفن، داخل منزله في بندر مركز أبو كبير.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول جثة المدعو رضا إ ي، 44 سنة، حداد، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وكانت الجثة في حالة تعفن رممي وتم التحفظ عليها في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن المتوفى له تاريخ مرضي ويعيش بمفرده بعد انفصال زوجته عنه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1515 إداري مركز شرطة أبو كبير لسنة 2023، وتم التحفظ على الجثمان في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث.