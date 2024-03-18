أعلنت وزارة المالية الأوغندية، في تقرير على موقعها الإلكتروني، ارتفاع إجمالي الدين العام في البلاد ليصل إلى 24.69 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 23.86 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي جراء زيادة الالتزامات الخارجية والمحلية.

وارتفع الدين الخارجي على أساس ربع سنوي ليصل إلى 14.64 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 14.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع الدين المحلي ليصل إلى 05ر10 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 66ر9 مليار دولار في الربع السابق.

وارتفعت القيمة الاسمية للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 9ر49% في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 5ر48% في نهاية سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن أكبر الدائنين لأوغندا هم المؤسسة الدولية للتنمية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التنمية الأفريقية الذين لديهم مجتمعين 73ر7 مليار دولار، أو 8ر52% من التزامات الدين الخارجي.