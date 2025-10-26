الصحة اللبنانية: شهيد في غارة إسرائيلية على بلدة الناقورة جنوب البلاد

استهدفت طائرة مسيَّرة إسرائيلية، اليوم الأحد، سيارة في بلدة الناقورة جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن «غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة الناقورة - قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد».

وتواصل دولة الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف النار في لبنان، حيث تشن غارات مستمرة على بلدات وقرى والجنوب.

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، يسري اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه برعاية أمريكية وفرنسية، ينص على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترًا من الحدود) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

وألزم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 نوفمبر إسرائيل بسحب قواتها من جنوب لبنان في غضون 60 يومًا، وبنقل حزب الله قواته شمالًا، وطلبت إسرائيل مزيدًا من الوقت للقيام بذلك، ومددت الموعد النهائي لسحب قواتها، لكنها منذ ذلك الحين، تشن غارات جوية على لبنان.