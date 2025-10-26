جماعة حزب العمال الكردستاني تعلن سحب مقاتليها من تركيا إلى العراق

أعلنت جماعة "حزب العمال الكردستاني" المتمردة سحب مقاتليها من تركيا إلى العراق.

يأتي ذلك في إطار جهود السلام مع تركيا.

جاء البيان الذي أصدره حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بعد أشهر من إلقاء مجموعة من مقاتليه أسلحتهم في احتفال رمزي، كجزء من عملية السلام.

وتشن الجماعة تمردا منذ عقود في تركيا، أدى إلى مقتل عشرات الآلاف منذ ثمانينيات القرن العشرين.

وجاء في البيان الصادر عن عضو المجلس التنفيذي عن اتحاد مجتمعات كردستان، صبري أوك في بيان:" من أجل منع أي خطر للاشتباكات أو الاستفزازات، نسحب حاليا جميع قواتنا داخل تركيا إلى منطقة الدفاع المشروع (ميديا) بموافقة عبد الله أوجلان"، في إشارة إلى الزعيم المسجون للجماعة.