إصابة 4 أشخاص والبحث عن مفقودين في انهيار عقار من 5 طوابق بالمنيا

تباشر النيابة العامة بمدينة المنيا التحقيق في واقعة انهيار عقار مكوَّن من خمسة طوابق بمنطقة مضرب الأرز غرب مدينة المنيا، والتي أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص، مع استمرار أعمال البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض، وذلك تحت إشراف المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا.

كما جرى القبض على صاحب العقار، وجارٍ التحقيق معه.

وكلفت النيابة العامة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بمعاينة موقع العقار المنهار، وإعداد تقرير فني شامل عن حالة المبنى وأسباب الانهيار، ومدى تأثر العقارات المجاورة، وذلك عقب نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم.

وكانت منطقة مضرب الأرز غرب مدينة المنيا قد شهدت سقوطًا جزئيًا لعقار مأهول بالسكان مكوَّن من خمسة طوابق، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، وجارٍ البحث عن مفقودين، فضلًا عن تدمير كامل لمنازل 15 أسرة، من بينهم مسنون وأطفال ومطلقات وأرامل.

وعلى الفور، انتقل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين. ووجّه المحافظ بتوفير جميع سبل الدعم الفني واللوجستي، وتسخير الإمكانيات المتاحة، مع استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية والأمنية بالموقع حتى الانتهاء الكامل من رفع الأنقاض، والتأكد من سلامة العقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال الواقعة.

وقال الدكتور سعيد محمد، رئيس مدينة المنيا، الذي انتقل إلى موقع العقار المنهار برفقة رئيس حي غرب ورئيس قرية دمشير، إن الحادث شهد استنفارًا واسعًا لمعدات الوحدة المحلية، حيث تم الدفع بـ6 لوادر، وحفار، و3 سيارات بارتفاع 20 مترًا، و5 سيارات بارتفاع 6 أمتار، إلى جانب سيارتين تابعتين لشركة الكهرباء، للمشاركة في رفع الأنقاض وتأمين الموقع، وفصل التيار الكهربائي كإجراء احترازي.

كما شهدت المنطقة استنفارًا أمنيًا مكثفًا، إذ فرضت الأجهزة الأمنية، بقيادة قسم شرطة ثان المنيا، وبحضور حكمدار مديرية الأمن واللواء المشرف على مركز المنيا، كردونًا أمنيًا محكمًا حول موقع الانهيار، لتنظيم الحركة المرورية، ومنع تكدس المواطنين، وضمان سلامة الأهالي والعاملين أثناء تنفيذ أعمال الإخلاء ورفع الأنقاض.

وأكد شهود عيان لـ«الشروق» أن المنزل انهار جزئيًا وبسرعة شديدة. وقالت الدكتورة هاجر زين الدين، أخصائية نفسية بمدرسة الرياضية بنات، والمقيمة بالطابق الخامس بالعقار المنهار، إنها مطلقة ولديها طفلتان، وقد أصيبوا بحالة من الذعر فور سماعهم أصوات الانهيار، وخرجوا مسرعين من العقار الذي سقط في لحظات، مشيرة إلى أنها أصبحت بلا مأوى وضاعت جميع محتويات شقتها.

وأوضح الدكتور هاني أحمد محمد، أحد الجيران، أن له أقارب كانوا من سكان العقار، وأن الشاب عبد الله محمد تمكن من إخراج والدته وشقيقته، ثم عاد إلى الداخل لمساعدة باقي السكان، إلا أنه لم يخرج، وانهار عليه المبنى بالكامل، ولا تزال جهود البحث عنه مستمرة.

وأضاف محمود أبو حسين، أحد الجيران وشهود العيان، أنه كان يجلس أمام منزله حينما سقطت شرفة من العقار المنهار على سيارة ملاكي كانت تمر بالصدفة، ما أدى إلى تحطمها وحصار قائدها بداخلها. وسارع الأهالي لإنقاذه، وبعد دقائق قليلة من إخراجه، انهار العقار بالكامل، في مشهد وصفه الجميع بالمرعب، لولا دقة التوقيت التي أنقذت حياته.

وقال منتصر إبراهيم، نجار، إن العقار المنهار دمّر حلم عروسين كانا يستعدان للزواج اليوم الخميس الموافق 18 ديسمبر، بعد أن انتهيا من تجهيز شقتهما بالكامل قبل ثلاثة أيام فقط من الحادث، ليتحول عش الزوجية إلى ركام بعد سنوات من العمل والادخار.

وكانت غرفة العمليات بمحافظة المنيا قد تلقت بلاغًا يفيد بانهيار عقار مكوَّن من خمسة طوابق بمنطقة مضرب الأرز، خلف مسجد عين شمس غرب المدينة. وعلى الفور، اتخذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا الإجراءات اللازمة، شملت فصل المرافق وفرض كردون أمني بمحيط الموقع.

وأسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص، حيث تلقى اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من العميد مصطفى دعبس، مدير إدارة الحماية المدنية، بانهيار العقار، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية لموقع الحادث.

وبانتقال الأجهزة الأمنية، تبين إصابة كل من:

محمد لملوم محمود، 24 عامًا، مجند، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح بالوجه واليد.

ناهد حسين عبد التواب، 68 عامًا، تعاني من ضيق تنفس وكدمات بالجسم، وابنتها.

شخصين آخرين مصابين بكسور وكدمات.

وجميع المصابين يخضعون للعلاج بمستشفى الصدر بالمنيا.

وتواصل الجهات المختصة متابعة تطورات الموقف لحين الانتهاء من أعمال الفحص والتأمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المبنى المنهار والعقارات المجاورة.