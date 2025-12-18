كمال: لو مواقع التواصل مالهاش ظابط ولا رابط على الأقل إحنا كإعلام - وخاصة الإعلاميين الكبار - يقدموا أقل فروض الاحترام لرموزنا المصرية

علق الإعلامي أسامة كمال، على واقعة الفنان محمد صبحي وانفعاله على سائقه، والتي أثارت ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت «التريند» خلال الأيام الماضية.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، إن البعض يتناول تلك القضايا من باب «ركوب التريند»، أو بسبب قضية شخصية، أو لشن حرب بالوكالة على الفنان الكبير.

وشدد على أنه لا يجوز التجاوز بحق فنان كبير مثل محمد صبحي، قائلًا إن «التصيد لهذا الإنسان - الذي يعد رمزًا من رموز مصر الفنية - يندرج تحت بند قلة الاحترام».

وأضاف: «المفروض نحترم رموزنا بكل الأشكال، ومش كل واحد يسوى ومايسواش يبقى من حقه يعلق على شخص بهذا القدر والتقدير من الدولة والشعب المصري.. أنا عشت منذ طفولتي أتابع محمد صبحي بمنتهى الاهتمام والاحترام».

ورأى أن تصرف الفنان مع سائقه طبيعي، خاصة أنه تعاقد مع السائق على موعد معين للمغادرة، لكن الأخير لم يلتزم بهذا التعاقد؛ ما دفع صبحي لأخذ مفاتيح سيارته والمغادرة.

واستطرد: «لو مواقع التواصل مالهاش ظابط ولا رابط، على الأقل إحنا كإعلام - خاصة الإعلاميين الكبار القدام في المهنة ويفهمون قواعدها وأصولها - يقدموا أقل فروض الاحترام لرموزنا المصرية».