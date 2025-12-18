القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا نحو 80 عملية مكافحة إرهاب في سوريا منذ يوليو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أوضحت أن عملياتها بالتعاون مع حلفائها أسفرت عن اعتقال 119 إرهابيا ومقتل 14 آخرين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا نحو 80 عملية في سوريا منذ يوليو الفائت في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية بما في ذلك داعش.

جاء ذلك في تدوينة للقيادة المركزية على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الأربعاء، حول عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا.

وأوضحت سنتكوم، أن عملياتها أسفرت عن اعتقال 119 إرهابيا ومقتل 14 آخرين.

وأفادت بأن القوات الأمريكية ووزارة الداخلية السورية، حددت ودمرت الشهر الماضي أكثر من 15 مستودع أسلحة لتنظيم داعش في جنوب سوريا.

ولفتت إلى أن المستودعات كانت تضم أكثر من 130 قذيفة هاون وصاروخ، وعددا كبيرا من البنادق والرشاشات والألغام المضادة للدبابات، ومواد تُستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

وأشارت إلى مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي يُدعى "عمر عبد القادر"، والذي كان يُخطط لهجوم ضد الولايات المتحدة، في عملية نفذت بشهر سبتمبر الماضي.

ونقلت التدوينة عن قائد سنتكوم الأميرال براد كوبر، قوله إن "العمليات في سوريا مهمة لمنع تنظيم داعش الإرهابي من أن يشكل تهديدا خطيرا مجددا".

وأضاف كوبر، أنهم أجروا عددا من أوجه التعاون مع الحكومة السورية لمواجهة تهديدات محددة لتنظيم داعش، مؤكدا أنهم سيواصلون التعاون مع الشركاء في سوريا للقضاء على شبكات داعش ومنعها من إعادة هيكلة التنظيم.