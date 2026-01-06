تحرك جديد في مانشستر سيتي يهدد مشاركة عمر مرموش

اقترب الغاني أنطوان سيمنيو، لاعب بورنموث، من الانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل التكهنات المتزايدة حول مستقبل عمر مرموش مع الفريق.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن سيمنيو من المقرر أن يخضع للفحوصات الطبية يوم الخميس المقبل، تمهيدًا لإتمام انتقاله رسميًا إلى مانشستر سيتي، بعد توصل الأطراف المعنية إلى اتفاق نهائي.

ويأتي تحرك مانشستر سيتي نحو التعاقد مع اللاعب الغاني بعد المستويات اللافتة التي قدمها مع بورنموث خلال الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لفت الأنظار بقدراته الهجومية وسرعته على الأطراف.

ويجيد سيمنيو اللعب في مركز الجناح، وهو نفس المركز الذي يشغله عمر مرموش، والذي تشير تقارير إلى احتمالية خروجه من مانشستر سيتي خلال الميركاتو الشتوي المقبل على سبيل الإعارة.

ويشارك مرموش في الوقت الحالي مع منتخب مصر في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، ما يؤجل حسم مستقبله مع النادي الإنجليزي إلى ما بعد نهاية مشاركته القارية.