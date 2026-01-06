الخطوط اليمنية تطلق رحلات جوية مباشرة من سقطرى إلى جدة لإجلاء السياح العالقين

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء، إطلاق رحلات مباشرة بين جزيرة سقطرى ومدينة جدة بالسعودية، في خطوة تعد الأولى من نوعها بعد سنوات من اقتصار الرحلات الجوية من سقطرى على أبو ظبي.

وقالت الخطوط الجوية اليمنية، في بيان صحفي، إن أول رحلة مباشرة مقرر تشغليها ستكون غدا الأربعاء، بغرض إجلاء السياح الأجانب العالقين هناك منذ أيام، بعد إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، حالة الطوارئ لمدة 90 يوما.

وقال محسن حيدة، نائب مدير الشئون التجارية في الخطوط اليمنية، في البيان، "إن الشركة تخطط لتقديم رحلات أسبوعية منتظمة بين جدة وسقطرى".

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الخطوط الجوية اليمنية الأوسع لتعزيز الربط الجوي مع الوجهات الرئيسية، وتسهيل حركة الركاب بطريقة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز موقع سقطرى على خارطة السياحة الدولية.

وفي سياق متصل، قالت السفارة الروسية، في بيان موجه للرعايا الروس في سقطرى، إن شركة الخطوط الجوية اليمنية أكدت بدء تسيير رحلة تجارية من سقطرى إلى جدة، على أن تنطلق أولى الرحلات يوم غد.

وعلق مئات السياح الأجانب في جزيرة سقطرى، عقب تعليق الرحلات الجوية على خلفية التصعيد العسكري الذي شهدته محافظتا حضرموت والمهرة، خلال الأيام الماضية.

وأفاد مرشدون سياحيون وسكان، بأن الفنادق محجوزة بالكامل، مما أجبر بعض الزوار على استئجار منازل خاصة أو الإقامة مع المرشدين.

وقد نفدت الأموال من العديد من السياح، حيث إن معظم الشركات المحلية تتعامل نقدا فقط، كما أن خدمات تحويل الأموال محدودة أو بطيئة.

وفي السابق، كانت جميع الرحلات الدولية إلى سقطرى تمر عبر الإمارات العربية المتحدة، الحليف طويل الأمد للسعودية في الحرب الأهلية اليمنية.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوماً، قابلة للتمديد، وفرض حظرا على جميع الموانئ والمنافذ لمدة ثلاثة أيام، عقب إطلاق السعودية عملية عسكرية ضد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت.

ونجحت قوات درع الوطن الحكومية بمساندة مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودي، باستعادة السيطرة على كافة المناطق في محافظتي حضرموت والمهرة، عقب مواجهات محدودة مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.