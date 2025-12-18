إسرائيل تعتزم افتتاح سفارة لها في جمهورية فيجي

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، اعتزام تل أبيب فتح سفارة لها في جمهورية فيجي، في خطوة تعزز حضورها في المحيط الهادئ.

وقال ساعر خلال محادثة مع رئيس وزراء فيجي ووزير خارجيتها، سيتيفيني رابوكا إن "افتتاح السفارة الجديدة سيعزز العلاقات بين البلدين ويساعد في ترسيخ صداقتنا الممتدة منذ سنوات طويلة"، مشيرا إلى أن البعثة الدبلوماسية ستعمل على تعزيز التعاون في مجالات التنمية والاقتصاد والأمن"، وفقا للقناة الـ 14 الإسرائيلية.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية في إطار المعاملة بالمثل وتعزيز العلاقات، وذلك بعد أن زار رابوكا إسرائيل خلال سبتمبر الماضي، ودشن رسميا سفارة فيجي في القدس المحتلة.

ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، من المتوقع افتتاح السفارة الإسرائيلية الجديدة خلال عام 2026.

وتُعد فيجي من أبرز الداعمين لإسرائيل في الساحة الدولية وفي مؤسسات الأمم المتحدة. وجدد رابوكا خلال حديثه مع ساعر التزام بلاده تجاه إسرائيل، وقال: "سنكون دائما معكم".

وبحسب القناة الإسرائيلية، تُنظر وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى هذه الخطوة على أنها ذات أهمية استراتيجية تتجاوز العلاقات الثنائية بين الدولتين فقط.

ومن المقرر أن تشكل السفارة في فيجي ركيزة لتعزيز الحضور الإسرائيلي في منطقة المحيط الهادئ بأكملها، كما ستسهم في تعميق العلاقات مع دول جزرية أخرى في المحيط الهادئ.