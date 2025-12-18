قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إننا نعول كثيرا على المرأة المصرية دائما ما كانت سباقة في المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية لتضرب بذلك المثل والقدوة في الوعي على قضايا الوطن والحرص على المشاركة في كل ما من شأنه التمنية والبناء.

ودعا بنداري خلال بث مباشر أجراه من داخل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عملية التصويت في آخر أيام انتخابات جولة الإعادة بـ55 دائرة انتخابية في 13 محافظة، الناخبين للمشاركة في التصويت قائلا: هذا حق لكم لا تتركوه ولا تهملوه فصناعة المستقبل تبدأ من المشاركة الواعية والإرادة الحرة في الاختيار.

وتُجرى جولة الإعادة في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل المرحلة الثانية للانتخابات محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.