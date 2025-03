الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء التصعيد في غزة والعودة لوقف إطلاق النار فورا

قالت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حجة لحبيب، إن التصعيد في قطاع غزة يجب أن يتوقف، مشددة على ضرورة العودة لوقف إطلاق النار «فورًا»، لمنع وقوع المزيد من الدمار والخسائر في الأرواح.

واعتبرت المفوضة الأوروبية في حسابها على منصة «إكس»، أن التصعيد في غزة «مدمر» بعد استئناف إسرائيل هجماتها على القطاع عقب هدنة استمرت شهرين، مشيرة إلى أن المدنيين هناك تعرضوا لمعاناة لا يمكن تصورها.

وأكدت مفوضة إدارة الأزمات على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وعودة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

The renewed escalation in Gaza is devastating. Civilians have endured unimaginable suffering. This must stop.



IHL must be respected & humanitarian aid must flow into Gaza.



It is imperative to return to a ceasefire immediately to prevent further loss of life and destruction.