 سوريا تعين إبراهيم علبي سفيرا جديدا لدى الأمم المتحدة - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 9:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

سوريا تعين إبراهيم علبي سفيرا جديدا لدى الأمم المتحدة

إبراهيم علبي
إبراهيم علبي
الأناضول
نشر في: الثلاثاء 19 أغسطس 2025 - 8:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أغسطس 2025 - 8:14 م

قرر الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، تسمية إبراهيم عبد الملك علبي، سفيرا جديدا لبلاده لدى الأمم المتحدة.

وعلبي هو ثاني سفير تعينه دمشق لدى الأمم المتحدة بعد الإطاحة بنظام الأسد، خلفا لقصي الضحاك الذي شغل المنصب منذ 20 ديسمبر 2023.

وقالت وزارة الخارجية عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية إنه "بموجب مرسوم رئاسي، تمت تسمية إبراهيم عبد الملك علبي سفيرا مفوضا فوق العادة ومندوبا دائما للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك".

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.

ومنذ ذلك الحين، تجرى الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودا مكثفة لتعزيز انفتاحها وتعاونها مع المجتمع الدولي.

 

 

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك