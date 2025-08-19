سوريا تعين إبراهيم علبي سفيرا جديدا لدى الأمم المتحدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، تسمية إبراهيم عبد الملك علبي، سفيرا جديدا لبلاده لدى الأمم المتحدة.

وعلبي هو ثاني سفير تعينه دمشق لدى الأمم المتحدة بعد الإطاحة بنظام الأسد، خلفا لقصي الضحاك الذي شغل المنصب منذ 20 ديسمبر 2023.

وقالت وزارة الخارجية عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية إنه "بموجب مرسوم رئاسي، تمت تسمية إبراهيم عبد الملك علبي سفيرا مفوضا فوق العادة ومندوبا دائما للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك".

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.

ومنذ ذلك الحين، تجرى الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودا مكثفة لتعزيز انفتاحها وتعاونها مع المجتمع الدولي.