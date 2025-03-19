ارتفعت تكلفة إنتاج النفط السعودي 11% العام الماضي، حيث قالت شركة أرامكو السعودية، إن تكاليف إنتاج كل برميل مكافئ نفطي اللاحقة لأعمال الحفر في قطاع التنقيب والإنتاج، بلغت 53ر3 دولار ( 24ر13 ريال سعودي)، ارتفاعا من 19ر3دولار.

وتعد تكلفة الإنتاج في 2024 هي الأعلى وفق البيانات المتاحة من الشركة منذ 2018 ، بحسب ما نشرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية مساء اليوم الثلاثاء.

كانت التكلفة 8ر2دولار في عامي 2019 و2018، و3 دولارات عامي 2020 و2021، قبل أن تتجاوز 3 دولارات في 2022 لتصل إلى 05ر3 دولار .

في السياق ذاته، ارتفعت النفقات الرأسمالية في قطاع التنقيب والإنتاج لكل برميل مكافئ نفطي 31% لتصل إلى 3ر8 دولار للبرميل (1ر31 ريال).

وكانت الشركة ذكرت سابقا أن تكاليف الاستخراج لديها من بين المعدلات الأدنى عالميا وذلك بفضل ما تتميز به السعودية من تكوينات جيولوجية وبيئات ملائمة تقع فيها مكامن الشركة سواء على اليابسة وفي المياه الضحلة.

وذلك إضافة الى أوجه التكامل التي تستفيد منها الشركة خلال استخدامها لشبكات بنية تحتية وخدمات مساندة ضخمة، إلى جانب النموذج التشغيلي لمعدل النضوب المنخفض، واستخدام أحدث التقنيات.

تراجع إنتاج شركة أرامكو السعودية من المواد الهيدروكربونية 3% إلى 4ر12 مليون برميل مكافئ نفطي يوميا في 2024، بينما تراجع إنتاج المواد السائلة التي تشمل النفط وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات 4% إلى 3ر10 مليون برميل في اليوم.