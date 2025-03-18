السفير التركي بالقاهرة يشارك في الاحتفال بذكرى يوم الشهداء الأتراك

شارك السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، الثلاثاء، في الاحتفالية التي أقيمت في مقابر الشهداء الأتراك بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ 110 ليوم الشهداء والذكرى الـ 110 لنصر معركة "جناق قلعة".

وبدأ الحفل بدقيقة حداد على أرواح الشهداء وقراءة النشيد الوطني.

وخلال الفعالية تليت بعض آيات القران الكريم و بعض الأدعية على روح الشهداء.

وقال السفير التركي إن انتصار "جناق قلعة" كان "مقدسًا"، مضيفا أن انتصار "جناق قلعة" كان نقطة تحول في تاريخ العالم، حيث لعبت الأمة التركية دورًا حاسمًا وفعالًا في مجرى الأحداث حيث تغيرت موازي القوى، واشتعلت شرارة النضال الوطني الأولى بقيادة القائد الكبير للأمة التركية، مصطفى كمال أتاتورك، حيث بلغت البطولة والتضحيات ذروتها والنضال في سبيل حب الوطن.

ووصف شن أن ما حدث في "جناق قلعة" كان ملحمة بطولية، مؤكداً أن حروب "جناق قلعة" أظهرت الإرادة لحماية شرف و عزة الوطن والدين الإسلامي.

وأشار إلى أن قلوب الشعب المصري والعالم الإسلامي بأكمله كانت مع الأتراك في هذه الحرب الكبرى.

وحضر احتفالية الذكرى السفير شن، وأعضاء السفارة، وموظفو معهد يونس أمره التركي، ورجال الأعمال الأتراك إضافة إلى طلبة من الأزهر.