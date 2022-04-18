الإعلان عن جوائز ولجان تحكيم منح أيام مالمو لصناعة السينما 2022

21 مشروعا من 19 دولة تتنافس على مجموع الجوائز التي تتجاوز 210 آلاف دولار

أعلن جوائز منح التطوير وما بعد الإنتاج للنسخة الثامنة من أيام مالمو لصناعة السينما، برنامج المهرجان المخصص لدعم صناعة السينما العربية وتشجيع الإنتاج المشترك بين العالم العربي ودول الشمال. والذي يقام بالتوازي مع الدورة الثانية عشر من المهرجان في الفترة 4-9 مايو 2022.

كما أعلن المهرجان عن لجان التحكيم التي ستقوم باختيار الفائزين بتلك الجوائز.

قائمة الجوائز تتضمن 20 جائزة مادية وخدمية يتجاوز مجموعها 210 ألف دولار أمريكي، تُمنح للمشروعات في أربع فئات هي تطوير الأفلام القصيرة، تطوير الأفلام الروائية الطويلة، تطوير الأفلام الوثائقية، ومنح ما بعد الإنتاج للأفلام الروائية والوثائقية. وكان المهرجان قد أعلن عن المشروعات المختارة للفئات الأربعة، وعددها 21 مشروعًا تُمثل 19 دولة إنتاج.

وتحدث مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي عن برنامج المنح قائلًا: "التزايد المستمر للإقبال على أيام مالمو لصناعة السينما، سواء من قبل المانحين من مؤسسات وشركات وهيئات، أو من قبل أصحاب المشروعات الراغبين في المشاركة، هو أمر يؤكد القيمة التي اكتسبتها أيام مالمو لصناعة السينما كنشاط فاعل في دعم السينما العربية، خاصة مع ما توفره الأيام من فرص للشراكة والتعاون بين صناع السينما في العالم العربي ودول الشمال. هذا العام لدينا مشروعات ممتازة، جوائز قيمة، وخبراء من طراز عالٍ في لجان التحكيم، وكلها أمور تدعو للفخر والتفاؤل بنسخة ناجحة ومؤثرة.

القائمة الكاملة للجوائز ولجان التحكيم في أيام مالمو لصناعة السينما 2022:

فئة تطوير الأفلام الروائية الطويلة:

المعهد السويدي للأفلام (السويد) جائزة مالية بقيمة 150.000 كرون سويدي.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (السعودية) جائزة مالية بقيمة 150.000 كرون سويدي.

المرايا للإنتاج (مصر) تطوير سيناريو وخدمات ما بعد الإنتاج بقيمة 15.000 دولار أمريكي.

الموسيقار هشام جبر (مصر) خدمات موسيقى تصويرية بقيمة 15.000 دولار أمريكي.

Where to Film (الأردن) خدمات ما قبل الإنتاج بقيمة 10.000 دولار أمريكي.

الهيئة الملكية للأفلام (الأردن) معدات تصوير تستخدم داخل الأردن بقيمة 10.00 دولار.

فئة تطوير الأفلام الوثائقية الطويلة

المعهد السويدي للأفلام (السويد) جائزة مالية بقيمة 75.000 كرون سويدي.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (السعودية) جائزة مالية بقيمة 75.000 كرون سويدي.

Greener Screen (الأردن) استشارات بيئية بقيمة 10.000 دولار أمريكي.

فئة تطوير الأفلام القصيرة

فيلم إي سكونه (السويد) جائزة مالية بقيمة 30.000 كرون سويدي.

فيلم سينتروم سيد (السويد) خدمات تطوير سيناريو و/أو إشراف إنتاجي بقيمة 20.000 كرون سويدي.

تضم لجنة التحكيم فئة تطوير الأفلام الروائية الطويلة المخرجة الفلسطينية سهى عراف، المنتج السعودي فيصل بالطيور، المنتج السويدي أوليفر جريبيون.

بينما تضم لجنة تحكيم فئة تطوير الأفلام الوثائقية الطويلة ندى دوماني مدير مهرجان عمّان السينمائي (لبنان)، الم نتير السويدي ساشا فولشر، والناقد رامي عبد الرازق.

وتضم تحكيم فئة تطوير الأفلام القصيرة المخرجة التونسية نضال قيقة – مخرجة وممثلة، المخرجة السعودية فاطمة البنوي المنتج السويدي يوهان سيمونسن.