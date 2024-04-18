توقيع مذكرة تفاهم إيرانية سورية عراقية لمواجهة الإرهاب

وقعت اللجنة القضائية الثلاثية بين إيران والعراق وسوريا، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لمواجهة الإرهاب وذلك في اليوم الثاني من زيارة مساعد السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية لدمشق.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الإيراني كاظم غريب أبادي، مساعد السلطة القضائية للشؤون الدولية، وعن الجانب السوري حسن الشاش، رئيس مجلس القضاء الأعلى في سوريا، وعن الجانب العراقي ليث جبر، رئيس هيئة الاشراف القضائي في العراق.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية اليوم عن غريب أبادي قوله إن مذكرة التفاهم تتضمن توسيع نطاق التعاون القانوني والقضائي الثلاثي عن طريق تبادل المعلومات والخبرات وكشف الجرائم وملاحقة المتهمين وتوثيق الجرائم المرتكبة وتعقب واسترداد ومعاقبة عملاء مجموعة داعش الارهابية وحماتها والدفاع عن حقوق الضحايا في المحاكم الوطنية والدولية.

ومن جانبها، قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن الدول الثلاث اتفقت على العمل لتوثيق الجرائم الإرهابية من قبل السلطات المختصة في كل دولة، لكون هذه الجرائم لا يطالها التقادم مهما طال الزمن، إضافة إلى التعاون القضائي اللازم لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الذي يمارس من خلال إجراءات قسرية أحادية الجانب تفرضها بعض الدول ضد دول أخرى، وسرقة الثروات الوطنية من نفط وآثار وقمح وغيرها، وخصوصاً ما يجري في الأراضي السورية.

وكانت اللجنة القضائية السورية العراقية الإيرانية المشتركة بدأت أعمالها أمس الأربعاء بهدف التنسيق لمكافحة ظاهرة الإرهاب وتبادل وجهات النظر حول الملفات والقضايا المتعلقة بها، والمنظمات الإرهابية التي تمارس أنشطتها في الدول الثلاث.