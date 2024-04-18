تسلا تريد تصويتا جديدا على حزمة بمليارات الدولارات لماسك

تريد شركة "تسلا" من مساهميها التصويت مرة أخرى على حزمة أسهم بمليارات الدولارات لرئيس الشركة، إيلون ماسك، والتي رفضتها محكمة في يناير، وفقا لوثائق نشرت يوم الأربعاء.

كما تريد الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية من المساهمين التصويت في الاجتماع العام السنوي للشركة في 13 يونيو على نقل الشركة من ديلاوير إلى تكساس، وفقا لرسالة إلى المساهمين صدرت في ملف تنظيمي.

وتم إلغاء حزمة أسهم ماسك التي وافق عليها المساهمون في عام 2018، والتي بلغت قيمتها 56 مليار دولار في ذلك الوقت ، من قبل قاض في ولاية ديلاوير بعد دعوى قضائية من قبل مجموعة من المساهمين.

ووجدت القاضية كاثلين ماكورميك أن ماسك كان له تأثير كبير وراء الكواليس عندما تم الاتفاق على خطة منح الأسهم حتى يتم اعتبارها عملية عادلة.

ثم نقل ماسك شركته الفضائية "سبيس إكس" من ديلاوير إلى تكساس وقال إنه سيطرح نقل تسلا إلى تكساس للتصويت أيضا. وفي عام 2021، نقل ماسك مقر الشركة من كاليفورنيا إلى المنشأة الكبيرة في أوستن بولاية تكساس.

واعترفت تسلا في الوثيقة بأنها ليست متأكدة مما إذا كان تصويت المساهمين الجدد للموافقة على حزمة الأجور سيظل قائما بعد قرار القاضية.

وفقا لخطة 2018 ، سيحصل ماسك على خيارات الأسهم على 12 مرحلة بقيمة قصوى تصل إلى 8ر55 مليار دولار إذا نمت القيمة السوقية لأسهم تسلا وأرقام الأعمال عند قيم دنيا معينة.

وقضت ماكورميك بأن مساهمي تسلا لم يتم إبلاغهم بشكل صحيح بكيفية التفاوض على الحزمة الضخمة. وكان لماسك علاقات وثيقة مع بعض الأشخاص المشاركين في المفاوضات من جانب تسلا.

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن القيمة السوقية لأسهم شركة تسلا تجاوزت بشكل كبير حاجز حوالي 650 مليار دولار التي تم تحديدها في ذلك الوقت لأقصى تعويض لماسك منذ عام 2018، إلا أنها الآن أقل بكثير مرة أخرى بعد الانخفاض الحاد الأخير في سعر السهم.

وقالت تسلا أيضا إنها ستستأنف قرار القاضية.